تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وتزوير السيارات بالناظور

2022-04-10 / 6:01 مساءً
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هبة بريس ـ وجدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات  والتزوير.

وجاء تفكيك هذه العصابة الإجرامية، بناءا على شكاية تلقتها مصالح الأمن الوطني، تفيد تعرض سيارة خاصة للسرقة، بعدما ادّعى مساعدته لصاحبها في إصلاح العجلة الخلفية لها ليلوذ بالفرار، في اتجاه الطريق المؤدية لجماعة بني أنصار .

وأضافت المصادر، أن عملية البحث المنجزة من طرف الشرطة القضائية بالناظور مكنت من تحديد هوية المشتكى به وثلاث متورطين معه الذين عملوا على شراء السيارة موضوع الشكاية .

وتم إيقاف المتورطين المتلبسين، حيث جرى الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة من أجل المنسوب إليهم.

 

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