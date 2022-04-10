الحكومة تكشف عن موعد مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات

هبة بريس _ الرباط

تحدد موعد اجتماع بعض أعضاء الحكومة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي تم تأجيله في وقت سابق، ليكون التاريخ الجديد لمناقشة أسعار المحروقات هو يوم الأربعاء المقبل.

وذكر بلاغ لرئاسة مجلس النواب، أنه سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أسئلة ممثلي الدولة، المرتبطة بكل من برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي” الموجه من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: “الآفاق والتحديات” على “ضوء تقرير مجلس المنافسة ر/14/2021 الصادر في يناير 2021″ الذي طرحه فريق التقدم والاشتراكية، و” نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها” عبر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ووفق البلاغ ذاته، ستتم مناقشة أيضا كل من “الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة” الذي وضعته فرق ومجموعة المعارضة، و”أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن”

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