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الشرطة الإنكليزية تحقق في “اعتداء” رونالدو.. وتناشد شهود العيان

2022-04-10 / 3:56 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

فتحت الشرطة الإنكليزية تحقيقاً، عقب اتهامات باعتداء نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو على أحد المشجعين، عن طريق تحطيم هاتف كان في يده، عقب هزيمة “الشياطين الحمر” أمام إيفرتون، السبت، في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وناشدت شرطة ليفربول (ميرسيسايد)، الأحد، شهود العيان لتقديم معلومات، بعد أن أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الأخضر لملعب غوديسون بارك، عقب خسارة يونايتد بهدف نظيف.

وقال متحدث باسم الشرطة “يمكننا أن نؤكد أننا على اتصال مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم وإيفرتون بعد تقارير عن اعتداء مزعوم في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد لكرة القدم في غوديسون”.

وأضاف “بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب مساءً، أفيد أن مراهقاً تعرض للاعتداء من قبل أحد أعضاء الفريق الضيف أثناء مغادرتهم الملعب”.

وأردف “التحقيقات جارية ويعمل الضباط حالياً مع نادي إيفرتون لكرة القدم، لمراجعة لقطات كاميرات المراقبة ويجرون تحقيقات واسعة النطاق مع الشهود، لتحديد ما إذا كان الاعتداء قد وقع فعلاً”، طالباً “من أي شخص لديه معلومات عن هذا الحادث الاتصال بمكتب وسائل التواصل الاجتماعي التابع لشرطة ميرسيسايد”.

في المقابل، أكدت والدة المراهق ابن الـ 14 عاماً لصحيفة “ليفربول إيكو” أن ابنها المصاب بالتوحد وعسر القراءة تعرض لكدمات في يده بعد الحادث.

وكان رونالدو قدّم السبت اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، وهو يهم غاضباً بالخروج من الملعب على خلفية خسارة فريقه.

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