68 إصابة بكورونا بالمغرب ولا وفيات بآخر 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)،

وأشارت النشرة الخاصة بكوفيد أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و30 حالة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (38) والرباط سلا القنيطرة (11)، ومراكش آسفي (11)، ، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، وسوس ماسة (3) وحالة واحدة في كل فاس مكناس والشرق .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 789 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 17 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

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