زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد على الراقصة مايا

2022-04-10 / 3:16 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت سارة أستيري زوجة المدون المغربي عبد الله أبو جاد رسالة لطليقته خلال اول ظهور إعلامي لها قائلة ” الله يسهل عليها و يحفظ ليها و لدها”.

و أضافت أنها لم تكن مع فكرة الظهور، غير أن إلحاح زوجها المستمر و تنفيذا لرغبة والدتها الراحلة ، جعلها تقرر الولوج لعالم السوشل ميديا.

و عن تصريحات الراقصة مايا، أعربت المغنية الصاعدة عن استغرابها من كلامها غير المبرر قائلة :” كنستغرب حيت مكنعرفهاش و عمرني أديتها”.

و الجدير بالذكر، أن زوجة عبد الله أبو جاد، أصدرت مؤخرا أولى أغانيها تحت عنوان ”سعداتو”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتوب.

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‫4 تعليقات

  1. هذه تفاهة فمن يكون أبوك جاد هل هو أبوك آدم ؟ اتقوا الله في نفسكم و في الشباب و الشابات الذين تظلونهم عن الطريق المستقيم، هذا شهر رمضان و ترفع فيه الأعمال و لا تعلمون إن كنتم ستعيشون من بعده أم ستموتون.

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