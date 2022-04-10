زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد على الراقصة مايا

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت سارة أستيري زوجة المدون المغربي عبد الله أبو جاد رسالة لطليقته خلال اول ظهور إعلامي لها قائلة ” الله يسهل عليها و يحفظ ليها و لدها”.

و أضافت أنها لم تكن مع فكرة الظهور، غير أن إلحاح زوجها المستمر و تنفيذا لرغبة والدتها الراحلة ، جعلها تقرر الولوج لعالم السوشل ميديا.

و عن تصريحات الراقصة مايا، أعربت المغنية الصاعدة عن استغرابها من كلامها غير المبرر قائلة :” كنستغرب حيت مكنعرفهاش و عمرني أديتها”.

و الجدير بالذكر، أن زوجة عبد الله أبو جاد، أصدرت مؤخرا أولى أغانيها تحت عنوان ”سعداتو”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتوب.

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