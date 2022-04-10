تاونات..اعتقال رئيس جماعة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات .
هبة بريس _ الرباط
هبة بريس
علمت “ هبة بريس ” من مصدر مطلع أن النيابة العامة أمرت بوضع رئيس جماعة بوعروس التابعة لنفوذ إقليم تاونات، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الاعتقال الاحتياطي
وجرى ذلك على خلفية الاشتباه في تورطه رفقة أشخاص آخرين في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأوضحت ذات المصادر، أن اعتقال الرئيس المذكور جرى على خلفية البحث التي تجريه الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في قضية ضبط وتوقيف شاحنة بزاكورة محملة بنحو 13 طن من المخدرات سنة 2019، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت تورط الرئيس المذكور في القضية،رفقة 15 آخرين ضمنهم بعض أقاربه
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17 تعليقات
المغرب له ترسانة كبيرة من القوانين والمسؤولين عن المراقبة والتفتيش والمحاسبة والعدل. هؤلاء هم من يجب محاكمتهم ليقوموا بواجبهم المحاسباتي والرقابي اتجاه جميع أجهزة الدولة من الوزارة حتى الى أصغر عون بها مركزيا وجهويا لكن المشكل اذا فسد هاؤولاء لم تعد هناك دولة …
يجب للنيابة بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات تطبيق القانون على كل المتورطين الملفات الفساد المال العام طبق القانون المغربي..
نريد التطبيق الحرفي لربط المسؤولية بالمحاسبة. لا يجب الوقوف عند الإعفاء بل محاسبة كل من ثبت في حقه إخلال متعمد في تحمل مسؤوليه…
اوسخ السياسين المغاربة تركوا الشعب لا تعليم لا صحة ولا عدالة اجتماعية اخبث خلق الله. اللهم ارينا فيهم عجائب عذابك دمروا الوطن والمواطن بالفساد..
الاختلالات السلطة مبنية على الفساد متى كان المغرب يتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة…
هاؤولاء هم المسؤولين الذين يعول عليهم في تسيير شؤون البلاد والعباد انتظارات الشعب المغربي المقهور والمغلوب على أمره..
لا يسعنا سوى القول حسبنا الله ونعم الوكيل..
المسؤولين ليس لديهم رقيب ولا حسيب النهب في المال العام والاتجار في الممنوعات ..
نتمنى من القضاء ان لا ينساها مع هاؤولاء الخونة وان يكونوا عبرة لغيرهم من المسؤولين في نيل عقابهم..
نناشد المجلس الأعلى للحسابات ان يكون صارما في محاسبة السياسيين واللصوص اخطر من الإرهابين الذين ينهبو ويسلبو خيرات البلاد بلا حسيب او رقيب…
وزارة الداخلية و الأمن المغربي ،قادر على إخلاء جميع المدن المغربية من جميع أنواع المخدرات ،إلى أنه لا يحرك ساكنا مع تجار المخدرات
بل شريك معه في الجريمة و نحن المواطنين نتساءل لماذا لم يتطرق حتى فريق برلماني إلى محاربة ترويج المخدرات ؟ ..
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية لتهريب المخدرات وأن تقوم باقصى عوقبة ممكنة من أجل حماية الوطن من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد ولهبوا أموال باهضة وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
الحل الأفضل من تنظيف البلاد من هؤلاء المفسدين تجار المخدرات هي محاربتهم بشتى الطرق ومحاكمتهم باقصى عوقبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لمحاربة هؤلاء المفسدين تجار المخدرات الكبار الذين لا يظهرون في الواجهة والقبض عليهم ومحاكمتهم باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة… لأنهم هم المسببين في تحطيم عقول شبابنا….حسبنا الله ونعم الوكيل..
إن محاربة الفساد والمفسدين يجب ان تكون بتطبيق القانون الصارم ولا شيء غير القانون؛ فالقانون فوق كل شيء وعلى الجميع كيفما كان وضعيته في المجتمع دون تميز بين الطبقتين…حتى يعم العدل في هذه البلاد…
يجب تطبيق العدالة على الكل كيفما كان مهامه في المجتمع المغربي لمشاهدة هؤلاء المفسدين الكبار وراء قضبان السجن بعد ادانتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وهذا يجعلنا نحصل على النزاهة والعدالة والمساواة بين الكبار وصغار المفسدين الذين افسدوا البلاد…ويجب إعادة تربيتهم من جديد باحكام قاسية لارحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل….
يجب محاسبة هؤلاء المفسدين الكبار لان مستوى الفساد في المغرب كثر في هذه الآونة الأخيرة….لأن كل من يصل إلى منصب من المناصب إلا ويفعل ما يريد .. لهذا يجب محاربتهم لتنظيف البلاد منهم…
هههههه مهزلة اطلقوا سراح السيد هاته ربما حسابات تصفى القضية من 2019 و الان تعالى يارئيس يجب عدم محاسبة اجبالة لان ارضهم لاتنبت الا الكيف و الكيف نعمة من الله و قد سبق للمرحوم الملك الحسن الثاني ان تحدث عن هذا في احد القابالات الصحفية