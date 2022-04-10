تاونات..اعتقال رئيس جماعة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات .

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس

علمت “ هبة بريس ” من مصدر مطلع أن النيابة العامة أمرت بوضع رئيس جماعة بوعروس التابعة لنفوذ إقليم تاونات، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الاعتقال الاحتياطي

وجرى ذلك على خلفية الاشتباه في تورطه رفقة أشخاص آخرين في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وأوضحت ذات المصادر، أن اعتقال الرئيس المذكور جرى على خلفية البحث التي تجريه الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في قضية ضبط وتوقيف شاحنة بزاكورة محملة بنحو 13 طن من المخدرات سنة 2019، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت تورط الرئيس المذكور في القضية،رفقة 15 آخرين ضمنهم بعض أقاربه

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9