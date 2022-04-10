من القصف الروسي على دنيبرو

لم يبق منه شيء”.. قصف روسي يكتسح مطار دنيبرو

2022-04-10 / 2:02 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد، الأحد، أدى إلى “تدميره بالكامل”، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، فالنتين ريزنيتشنكو، على تطبيق تلغرام “هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط”.

وأضاف ريزنيتشنكو “نعمل على إحصاء الضحايا”.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها نفذت ضربات صاروخية في مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وخاركيف الأوكرانية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان، “دمرت صواريخ بحرية عالية الدقة مقر وقاعدة كتيبة دنيبرو الوطنية خلال الليل في قرية زفونتسكي – منطقة دنيبروبتروفسك – حيث وصلت تعزيزات من المرتزقة الأجانب في ذلك اليوم”، على ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

ويزعم الجيش الروسي بشكل روتيني أنه يستهدف “المرتزقة الأجانب” والتشكيلات “القومية” في أوكرانيا كجزء من رسالته الرسمية بشأن غزوه جارته الواقعة في أوروبا الشرقية، إذ ينفي استهداف البنية التحتية المدنية.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمرحلة جديدة من المعارك أكثر تحديا في حربها لصد الغزو الروسي، حيث ستجعل التضاريس والمساحات المفتوحة الواسعة في الشرق من الصعب على الأوكرانيين إدارة عمليات حرب العصابات كما فعلوا في غابات الشمال والغرب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وذكر مسؤولون أميركيون أن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل من المناطق المحيطة بكييف وتشيرنيهيف في الشمال، بعد فشلها في السيطرة على العاصمة بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة. ولفت البنتاغون إلى أن هذه القوات في طور التجديد والتزويد، لإعادة الانتشار في الشرق.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكستان.. اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان

اكستان.. اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان

2022-04-10 / 2:46 مساءً
Photo of تونس… أنصار “النهضة” يحتجون رفضا لحل البرلمان

تونس… أنصار “النهضة” يحتجون رفضا لحل البرلمان

2022-04-10 / 12:18 مساءً
Photo of الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي

الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي

2022-04-10 / 12:02 مساءً
Photo of مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

2022-04-10 / 11:56 صباحًا
Photo of الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%

الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات…

2022-04-10 / 11:06 صباحًا
Photo of أكادير : فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي تطالب بإعداد برنامج تنموي للاحياء موازي للأوراش الكبرى

أكادير : فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي تطالب بإعداد برنامج…

2022-04-10 / 10:57 صباحًا
Photo of نجاة طفلة عمرها عامين من انهيار مسرح مقصوف باوكرانيا

نجاة طفلة عمرها عامين من انهيار مسرح مقصوف باوكرانيا

2022-04-10 / 10:36 صباحًا
Photo of دونيتسك: مسلحو”آزوف” استولوا على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول

دونيتسك: مسلحو”آزوف” استولوا على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول

2022-04-10 / 9:57 صباحًا
Photo of بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

2022-04-10 / 9:44 صباحًا
Photo of غضب في إسرائيل بعد إشعال النيران في “ضريح النبي يوسف

غضب في إسرائيل بعد إشعال النيران في “ضريح النبي…

2022-04-10 / 9:26 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق