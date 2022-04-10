ربيع القاطي

بطل “نصف قمر” لهبة بريس:” لا يمكنني أن أمثل في السيتكومات الرمضانية

2022-04-10 / 1:51 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي ربيع القاطي عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، عن تفاصيل مشاركته و دوره بالمسلسل الرمضاني “نصف قمر”.

و في هذا الصدد، أعرب الفنان المغربي عن سعادته بهذه التجربة الجديدة التي حتما سوف تكون إضافة له في مساره المهني “على حد تعبيره”.

و أضاف ذات المتحدث، أنه يجسد دور “هشام” في مسلسل “نصف قمر” الذي يعرض حاليا على شاشة القناة الأولى لمخرجته جيهان البحار.

و وعد الفنان المغربي جمهوره بالاستمتاع خلال الحلقات القادمة قائلا: ” العمل فيه مواقف انسانية مؤثرة كثيرة سوف يتفاعل معها الجمهور المغربي “.

و شارك في مسلسل “نصف القمر” إلى جانب ربيع القاطي، كل من : ماجدولين الإدريسي، ندى هداوي، رفيق بوبكر، ابتسام العروسي، سناء العلوي وفتيحة الواتيلي ومالك أخميس.

و عن إمكانية مشاركته في سيتكومات رمضانية، أعرب القاطي عن رفضه التام لهذا الأمر، مشيرا أنه بصم في أذهان جمهوره صورة طيبة وجب الحفاظ عليها.

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