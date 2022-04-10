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درك كلميم يحبط عملية للتهريب ويحجز طن من مخدر الشيرا

2022-04-10 / 1:41 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمدينة كليميم، تمكنت مساء أمس السبت، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات، بمنطقة أوريورة بالشاطئ الأبيض حوالي 65 كلم عن مدينة كليميم.

المصادر ذاتها أكدت، أن عناصر الدرك الملكي خلال هذه العملية الأمنية النوعية، حجزت أزيد من طن من مخدر الشيرا و قارب مطاطي و معدات للإيجار، بالقرب من المنفذ البحري الذي كانت ستنطلق منه الكمية المحجوزة على متن قارب مطاطي، وذلك بالشاطئ الأبيض بإقليم كليميم.

وتندرح هذه العملية، في إطار المجهودات المبذولة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بجهة كلميم، لأجل محاربة التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية

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