بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

بنك المغرب يعلن تحسن في سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

2022-04-10 / 1:26 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

كشف بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 1.41 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0.45 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 6 أبريل الجاري.

وأفاد البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح أنه في فاتح أبريل الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 332.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ 8.8 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال هذا الأسبوع، مبلغ 83.3 مليار درهم، منها 40.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و21.7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و20.8 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 4.2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1.50 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 36.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 6 أبريل (تاريخ الاستحقاق 7 أبريل).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” تحسن بـ 1.1 في المائة، ليبلغ أداؤه السلبي منذ بداية السنة 3.5 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الاسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “الأبناك” بنسبة 1.1 في المائة و”البناء ومواد البناء” بـ 1.9 في المائة و”التأمينات” بـ 3.9 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ”الصناعات الغذائية” و”شركات النقل” انخفاضا بنسبة 7.1 في المائة و0.6 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد استقر عند أزيد من 500 مليون درهم مقابل أكثر من 539 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 76 مليون درهم بعد أزيد من 107 ملايين درهم

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