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أطباء داخليون يطالبون بصرف أجورهم العالقة منذ أزيد من 14 شهرا

2022-04-10 / 1:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالب الأطباء الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية العاجلة لصرف التعويضات المادية التي لم يتوصلوا بها لأزيد من عام.

واستنكرت جمعية الأطباء الداخليين في بلاغ لها، لعدم توصل العديد من الأطباء بمستحقاتهم المادية لأزيد من 14 شهرا، بالإضافة إلى تعويضات كوفيد لمدة سنتين متتاليتين. مؤكدة أن التأخر في صرف هذه المستحقات ساهم في تأزيم الأوضاع المالية والاجتماعية للعديد من هؤلاء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأطباء الداخليين لم يدخروا أي جهد في ضمان السير العادي لمصالح المستعجلات، بالإضافة إلى مناوبات الحراسة بمصالح المستعجلات والإنعاش الخاصة بمرضى الجائحة على امتداد 14 شهرا.

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