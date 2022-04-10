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المعتصم : المغرب مقبل على زمن صعب نتيجة الحرب باوكرانيا

2022-04-10 / 12:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في تدوينة فيسبوكية له قال المصطفى المعتصم، الأستاذ الجامعي والباحث في الجغرافيا السياسية، إن المغرب شأنه في ذلك شأن العديد من الدول المستوردة للمواد الغذائية من قمح وذرة وشعير وحبوب، والتي تعد من المواد الأساسية في تغذية المغاربة، مقبل على زمن صعب نتيجة الحرب في أوكرانيا.

ويرى الأخير أن “بعض الدول التي ذكرت قد تعيش على إيقاع خصاص مهول في هذه المواد كمصر مما ينذر بانفجار الوضع الاجتماعي. وهذا ما حذرنا منه منذ مدة طويلة حينما كنا نثير قضية الأمن الغذائي وكنا نقول أن السياسة الفلاحية ببلادنا خاطئة ما دامت لا تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يستهلكه المغاربة وأن التماهي مع توجيهات البنك الدولي وغيره من المؤسسات والنوادي المالية الدولية بالتركيز على الفلاحة التسويقية ذات القيمة المضافة العالية فيه مخاطرة كبيرة”.

وتابع قائلا:” كنا ننعث بالسلبية وبالعدمية وعدم الفهم. اليوم حينما يأتي وزير ويقول للمغاربة أن غلاء بعد المواد الغذائية كالقمح والقطاني والزيوت هو نتاج ضرفية دولية نجيبه بل هو نتاج خيارات لا شعبية، خيارات الجشعين الذين لم يكن يهمهم توفير القوت اليومي وبالكلفة المناسبة لمستوى عيش الفقراء المغاربة”.

وسجل المتحدث ذاته على أن “اليوم، المسألة أخطر من ارتفاع الأثمان إذ يتعلق الأمر باحتمال عدم توفرها في السوق الدولية نتيجة الأحداث التي تعرفها أوروبا وروسيا . فهل يأكل المغاربة بعد ثلاثة أشهر من الآن الآفوكا و كيوي والمانغا ؟ في زمن التحولات المناخية، زمن نذرة المياه وفترات الجفاف الطويلة زراعة المواد الفلاحية التي تبذر المياه جناية كبرى ما بعدها جناية”

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تعليق واحد

  1. ربما استاذي لست على حق . لان الوزير لايحس بالمشكل لانه يعيش على حساب الشعب المغربي. ولن يتاثر بالمشكل لان له عدة حلول اخرها العيش في دولة اخرى لان جل امواله هناك . ولن ينتظر التاشرة للسفر .الضحية هو المواطن البسيط

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