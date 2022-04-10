أنصار النهضة يحتجون بتونس

تونس… أنصار “النهضة” يحتجون رفضا لحل البرلمان

2022-04-10 / 12:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

انطلقت، صباح اليوم الأحد، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس، وقفة احتجاجية دعت إليها حركة “النهضة”، وحراك “مواطنون ضد الانقلاب”.

جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة لحل البرلمان ومطالبة بعودته إلى سالف أعماله، كما طالبوا بإسقاط ما وصفوه انقلابا عن الشرعية وعزل الرئيس قيس سعيد.

كما شهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بمختلف الشوارع والأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وفي نهاية مارس المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

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