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الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي

2022-04-10 / 12:02 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت السفارة الفرنسية لدى بكين، يوم الجمعة، إن المواطنين الفرنسيين الخاضعين للإغلاق في شنغهاي التي ضربها فيروس كورونا لن يتمكنوا من التصويت في مركز اقتراع في المدينة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية..

وقالت السفارة إن جميع الطلبات المتكررة من قبلها للسلطات الصينية التي تسعى للحصول على إذن لفتح مركز اقتراع داخل القنصلية الفرنسية بالمدينة والسماح للناخبين بالاقتراع ومغادرة منازلهم، تم رفضها.

وجاء في بيان السفارة: “لسوء الحظ، تم الرد من قبل سلطات شنغهاي في 7 أبريل/ نيسان بأنه نظرًا للوضع الخطير والمعقد في شنغهاي، من المستحيل تلبية شروط التنظيم من قبل قنصلية لإجراء الانتخابات”.

يبلغ عدد سكان شنغهاي حوالي 26 مليون شخص، بما في ذلك 4848 ناخبًا فرنسيًا مسجلاً حتى ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا للسفارة.

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