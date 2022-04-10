مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل سيدة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية برصاص قوات إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق النار على “مشتبه بها”.
وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن “استشهاد المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان”، موضحة أن ذلك أدى إلى “قطع في شريان الساق وخسرت كمية كبيرة من الدم”.
وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن السيدة لم تتجاوب مع تحذير و”أطلق الجنود النار باتجاه الجزء السفلي من جسدها”.
واشار إلى أن “الحادثة قيد التحقيق”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
وفي وقت سابق، الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن عناصره تنفذ نشاطا أمنيا في داخل مخيم جنين، بينما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع عدة إصابات بنيران قوات إسرائيلية في مدينة جنين وبلدة يعبد المجاورة لها.
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11 تعليقات
يارب اشفي قلوبنا التي تتمزق على اخوتنا في فلسطين ياحيوم ياقيوم يا قادر كل شيء ارينا عجائب قدرتك في هلاك الصهاينة الذي يقتلوا الاطفال والشيوخ والنساء لا ذنب لهم في كل ما يقع ..
شهداء الأقصى و ليس القتلى اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم سدد رميهم اللهم أيدهم بجنود من عندك اللهم عليك بالصهاينة المعتدين الغاصبين اللهم اخذهم أخذ عزيز مقتدر .
القدس. فلسطين. في عروق دمائنا انتم..
اللهم عليك باليهود فانهم ﻻ يعجزونك ، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم فإنهم تجبروا على شعب ضعيف مغلوب على امره ..
حسبي الله ونعم الوكيل على كل حال وفي كل مكان في العالم العربي والإسلامي اللهم عليك باليهود ..
شئ مؤسف ان يموت فينا الضمير و بدل من حمل السلاح في وجه المحتل نساعد المحتل فى قتل اخوتنا ويا ليت المحتل من قتل لكن للأسف نحن من نصنع المحتل الكهيوني..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل حكام الدول الاسلامية لعدم وقوفهم في قضيتهم العادلة ضد المستعمر الذي سفك دماء المسلمين العرب والضحك على ذقونهم..
الحل الوحيد للفلسطينيين هو ان يقوم الشعب الفلسطيني كله بإلانتفاضة بالحجارة والسلاح ولا يرجع الى بيته الا بعد يلبي مطالبه وينهك الكيان الاسرائيلي بتحرير ارضه..
الله ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين وانصرهم على اعدائهم..
شهداء بالجنة مع الانبياء والرسل والصديقين أن شاء الله دماؤكم في قلوبنا الى ان تستعيدوا اراضيكم..
حسبنا الله ونعم الوكيل في الصهاينة ..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها رحمة وسيعة ويسكنها فسيح جناته احسن الله عزاهم .الى متى يستمر مسلسل القتل في فلسطين..