مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل سيدة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية برصاص قوات إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق النار على “مشتبه بها”.

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن “استشهاد المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان”، موضحة أن ذلك أدى إلى “قطع في شريان الساق وخسرت كمية كبيرة من الدم”.

وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن السيدة لم تتجاوب مع تحذير و”أطلق الجنود النار باتجاه الجزء السفلي من جسدها”.

واشار إلى أن “الحادثة قيد التحقيق”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

وفي وقت سابق، الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن عناصره تنفذ نشاطا أمنيا في داخل مخيم جنين، بينما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع عدة إصابات بنيران قوات إسرائيلية في مدينة جنين وبلدة يعبد المجاورة لها.

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