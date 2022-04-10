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اشتوكة : توقيف شخص سرق مشغله الاجنبي وحاول الهجرة عبر قوارب الموت

2022-04-10 / 11:37 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك بسيدي بيبي إقليم أشتوكة أيت باها، من فك لغز سرقة محتويات منزل شخص أجنبي يقطن بنفس المنطقة.

وكانت التحريات التي باشرتها المصالح الدركية، من الوصول إلى خلاصات أهمها اختفاء أحد الاشخاص تربطه علاقة بالاجنبي، منذ تنفيذ عملية السرقة، وهو ما تحرير مذكرة بحث على الشخص المختفي، والذي جرى إعتقاله بمدينة طنجة، وتم تقديمه يوم أمس السبت 9 ابريل، الى درك اشتوكة .

مصادر مطلعة كشفت للجريدة أن الموقوف حاول الهجرة عبر قوارب الموت نحوى الضفة الأوروبية، مستعينا بالاموال التي سرقها من الاجنبي، غير أن حلمه لم يتحقق بعد أن سقط في يد العدالة واصبح الحلم كابوسا سيقضيه خلف أسوار السجن

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