الصورة من الارشيفى

الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%

2022-04-10 / 11:06 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.

من جهة ثانية، صوت المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور، وكذلك زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، التي تترشح للرئاسة للمرة الثالثة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأدلى زمور بصوته في مركز الاقتراع في صالة للألعاب الرياضية بالدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما أدلت مارين لوبان بصوتها في مركز اقتراع في بلدة هينين بومونت في شمال فرنسا، في حين كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون آخر مرشح يصوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

في حين وصلت المرشحة الرئاسية الفرنسية، عمدة باريس آن هيدالغو، في سيارة برفقة حراس الأمن. كما تم تطويق مركز الاقتراع من قبل عدد من رجال الأمن والشرطة، حيث جرى التصويت بحضور حشد كبير من الصحفيين.

وينتخب الفرنسيون رئيس دولة لمدة خمس سنوات، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، 50% بالإضافة إلى صوت واحد في الجولة الأولى، يتم إجراء انتخابات ثانية في 24 أبريل

وكانت قد افتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس… أنصار “النهضة” يحتجون رفضا لحل البرلمان

تونس… أنصار “النهضة” يحتجون رفضا لحل البرلمان

2022-04-10 / 12:18 مساءً
Photo of الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي

الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي

2022-04-10 / 12:02 مساءً
Photo of مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

2022-04-10 / 11:56 صباحًا
Photo of أكادير : فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي تطالب بإعداد برنامج تنموي للاحياء موازي للأوراش الكبرى

أكادير : فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي تطالب بإعداد برنامج…

2022-04-10 / 10:57 صباحًا
Photo of نجاة طفلة عمرها عامين من انهيار مسرح مقصوف باوكرانيا

نجاة طفلة عمرها عامين من انهيار مسرح مقصوف باوكرانيا

2022-04-10 / 10:36 صباحًا
Photo of دونيتسك: مسلحو”آزوف” استولوا على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول

دونيتسك: مسلحو”آزوف” استولوا على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول

2022-04-10 / 9:57 صباحًا
Photo of بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

2022-04-10 / 9:44 صباحًا
Photo of غضب في إسرائيل بعد إشعال النيران في “ضريح النبي يوسف

غضب في إسرائيل بعد إشعال النيران في “ضريح النبي…

2022-04-10 / 9:26 صباحًا
Photo of باكستان ..حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

باكستان ..حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

2022-04-10 / 8:00 صباحًا
Photo of زيارة غير معلنة ..جونسون في كييف لدعم سيادة أوكرانيا رغم الحرب !

زيارة غير معلنة ..جونسون في كييف لدعم سيادة أوكرانيا…

2022-04-09 / 11:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق