نجاة طفلة عمرها عامين من انهيار مسرح مقصوف باوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

على الرغم من أن الجدار سقط على ابنتها أثناء قصف روسيا لمسرح ماريوبول، إلا أن فيكتوريا دوبوفيتسكايا كانت من بين الناجين من تلك الغارة الروسية.

قالت دوبوفيتسكايا التي قابلتها صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي، إن المسرح انهار جراء القصف الروسي وكانت تتنظر صراخ طفلتها ناستيا البالغة من العمر عامين لتعرف أنها على قيد الحياة.

وأكدت أنها وطفليها الصغار كانوا من بين العديد من المدنيين الذين احتموا في مسرح ماريوبول للدراما في 16 مارس عندما دمرته غارة جوية روسية.

تقول دوبوفيتسكايا إنها كانت تأمل أن تخرج ابنتها ناستيا على قيد الحياة من تحت الأنقاض حتى لو فقدت ذراعيها أو أرجلها. في تلك اللحظات الأولى المروعة، تتذكر دوبوفيتسكايا، أنها لا تعرف ما إذا كانت ابنتها قد نجت.

لاحقا، سمعت ناستيا تصرخ “ماما” التي بقيت على قيد الحياة. وقالت دوبوفيتسكايا إنه بعد سقوط الجدار عليها، اندفعت نحوها لتلمس الركام.

وأضافت: “شعرت بوجود نوع من القماش، حيث سحبته للخارج. كانت بيضاء بالكامل باستثناء وجهها المغطى ببطانية أثناء سقوط الجدار عليها”.

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