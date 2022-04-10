دونيتسك: مسلحو”آزوف” استولوا على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول

هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن المتطرفين الأوكرانيين استولوا على سفينتين أجنبيتين في ماريوبول واحتجزوا أطقمها كرهائن.

وجاء في بيان سلطات دونيتسك: “في ميناء مدينة ماريوبول، استولت فلول وحدات آزوف على سفينتين أجنبيتين، تساريفنا وليدي أوغوستا. واحتجز مسلحو آزوف طواقم هذه السفن كرهائن”وقاموا بإطلاق النيران واستخدام قذائف الهاون من على أسطح السفن”.

إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن نظام كييف حاول إجلاء قياديي كتيبة “آزوف” النازية والمرتزقة الأجانب من ماريوبول بحرا على متن سفينة تجارية بعد أن فشل في ذلك جوا.

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