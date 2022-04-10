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بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

2022-04-10 / 9:44 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

افتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت GMT)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00 (بتوقيت GMT)، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00 (بتوقيت GMT).

وبحسب النظام المتبع لعملية الانتخابات الفرنسية، فإنه يُنتخب رئيس فرنسا لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام السري المباشر، حيث يمكن لحوالي 49 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات. في حين يتم التصويت على جولتين، الأولى في 10 أبريل/ نيسان والثانية في 24 من نفس الشهر. تقليديا، لا تقتصر العملية على جولة واحدة، حيث سيتنافس في الجولة الثانية اثنان من المرشحين الذين أحرزوا تقدما خلال الجولات السابقة.

وكان في المرحلة الأولى، قد حصل 12 سياسيًا على أعلى نسب التصويت، بمن فيهم الرئيس الحالي لفرنسا إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط فاليري بيكريس، والمرشح إريك زمور مؤسس حزب “استعادة فرنسا”، ورئيس حزب فرنسا غير الخاضعة” اليساري، جان لوك ميلينشون، والسكرتير الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل وآخرون

وأعطت نتائج الاستطلاعات التي نشرت قبل الجولة الأولى الفوز لماكرون بفارق ضئيل عن لوبان.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع ستكون هناك استطلاعات يوم الاقتراع، ثم بيانات رسمية من وزارة الداخلية الفرنسية، وفي 13 إبريل سيصادق المجلس الدستوري على نتائج الجولة الأولى، التي ستقرر أسماء مرشحين اثنين للذهاب إلى الجولة الثانية.

ووفقًا لاستطلاع الرأي “إيلاب”، اعتبارًا من 8 أبريل، يمكن أن يحرز ماكرون 26% في الجولة الأولى من نسبة التصويت، و25% لصالح لوبان، حيث تضيق الفجوة في الجولة الثانية بين ماكرون ولوبان، وبذلك يمكن للرئيس الفرنسي الحالي أن يسجل 51%، وزعيمة “التجمع الوطني” 49%.

يشير عدد من الخبراء إلى أن نتيجة الجولة الأولى قد تكون غير متوقعة، حيث لم يقرر 29% من الفرنسيين الذهاب للتصويت بعد.

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