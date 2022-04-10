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بعد الضجة في إسبانيا.. أول تعليق مغربي على حادثة “العلم المقلوب”

2022-04-10 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

بعد الضجة التي أثارتها صورة “العلم الإسباني المقلوب”، نقلت صحيفة إسبانية عن مصادر دبلوماسية مغربية نفيها أن يكون الحادث متعمدا، مشيرة إلى أنه “خطأ غير مقصود في البرتوكول”.

ونقلت صحيفة “لارثوان” الإسبانية عن المصادر الدبلوماسية المغربية أن ذلك تفصيل لم ينتبه له أحد بمن فيهم “أعضاء البروتوكول الإسباني الذين شاركوا في الإعداد”.

ولم ينتبه للعلم المقلوب إلا بعد انتشار الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما تنقل الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها المغربية قولها إن ” العلم الإسباني في اجتماع رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، كان في وضع صحيح، وهو “دليل على أن الخطأ في الإفطار كان غير مقصود”.

وأثارت صورة تظهر العلم الإسباني “مقلوبا” في الإفطار الذي أقامه الملك محمد السادس، على شرف ضيفه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلا كبيرا في إسبانيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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‫2 تعليقات

  1. اشياء بسيطة تقلب امور كبيرة يجب ان يعاقب المسؤول عن البروتوكول فهذه امور تجعل الاشياء تدخل في متاهة نحن في غنى عنها ام ان رمضان و الجوع سبب ذلك

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