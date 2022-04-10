غضب في إسرائيل بعد إشعال النيران في “ضريح النبي يوسف

هبة بريس _ وكالات

أضرم فلسطينيون النار في “قبر يوسف” الواقع بالضفة الغربية، والذي يحظى بقدسية لدى اليهود، في حين تنشط القوات الإسرائيلية في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية الأخيرة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي الأحد.

وتأتي التطورات بينما تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع أعياد يهودية ومسيحية رئيسية.

وتصاعدت الاحتجاجات والتوترات في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى حرب غزة التي استمرت 11 يوما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بريجادير جنرال ران كوخاف، لراديو الجيش الإسرائيلي إن نحو مائة فلسطيني ساروا باتجاه “قبر يوسف” مساء السبت، وقاموا بأعمال شغب وأشعلوا فيه النيران قبل أن تفرقهم قوات الأمن الفلسطينية.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء من القبر الكائن داخل ضريح محطمة

ويعد قبر يوسف الواقع في مدينة نابلس بالضفة الغربية موقع انفجار للعنف. ويعتقد بعض اليهود أن يوسف التوراتي دفن في القبر، بينما يقول المسلمون إن شيخا مدفون هناك.

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