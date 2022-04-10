باكستان ..حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
هبة بريس - وكالات
أُقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه الأحد، بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق، إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة و”بالتالي تم حجب الثقة”.
ولم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يقال من منصبه بحجب الثقة.
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18 تعليقات
خسر رئيس الوزراء عمران خان التصويت في البرلمان. وذالك فقدان الثقة والمصداقية والشفافية والوفاء والالتزام…
إن خسران رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حجب الثقة بعد الأزمة السياسية التي عرفتها باكستان…
نحن لانستغرب من هذا؛ لأنه يقع مثل هذه في بعض الدول … لأنها لم تكون المصداقية والشفافية وروح معنوية….
الثقة لم تعد والبرلمان وقف له مما جعله يخسر امام البرلمان……
بعد قرار الدستور وخسرانه التصويت في البرلمان لم تعد لديهم الثقة فيه فانهزم أمام أعين الناس والكل يتفرج….
المشكل الكبير هو أن الشعب الباكستاني يريد استرجاع ارادته وقوته لأن الشعب لاسلطة له…
المشكل الغويص هو أن الحكومة الباكستانية والبرلمان تسير على منهجية لارضاء المنظومة المتحكمة وليس لارضاء الشعب الباكستاني وهذه هي الاصعب في المعضلة لهذا البلد…..
اعتقد انها مؤامرة من طرف أمريكا ستهدف الشعب الباكستاني..
فامريكا هي من ارادت ان تطيحه من الحكم وهي من تامر…
من جهتي أنا أريده أن يخسر في التصويت البرلماني لانه لايستحق التصويت عليه…
أي رئيس يكون فقد الثقة فهذا هو مصيره…
اصبح عمران خان أضحوكة العالم بأكمله وذالك ما خلفه من أدى؛ ولم تعد الثقة..
أتكلم بروح وطنية انه لايستحق التصويت عليه لأنه أساء إلى الإسلام…. فحسبنا الله…
إنها لعبة أمريكا …فامريكا تلعب وتترك الساحة السياسية لمن يستحق اللعب فيها هههههههههههه.
سحب الثقة أكبر كارثة لدى البرلمان وعدم التصويت لصالحه …
أمريكا احسنت اللعبة.. وقامت بايطاح عمران خان الى سلة المهملات هههههههههههه
الكل كان يريد إسقاطه في التصويت البرلماني لانه حجب الثقة….
لقد خسر التصويت في البرلمان على حجب الثقة والمصداقية والشفافية بعد الأزمة السياسية التي استمرت اسابيع عدة…والمسلسل السياسي الباكستاني لازال مستمر….