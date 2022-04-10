باكستان ..حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

هبة بريس - وكالات

أُقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه الأحد، بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق، إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة و”بالتالي تم حجب الثقة”.

ولم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يقال من منصبه بحجب الثقة.

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