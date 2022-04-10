في الصورة رئيس وزراء باكستان

باكستان ..حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

2022-04-10 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أُقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه الأحد، بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق، إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة و”بالتالي تم حجب الثقة”.

ولم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يقال من منصبه بحجب الثقة.

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‫18 تعليقات

  7. المشكل الغويص هو أن الحكومة الباكستانية والبرلمان تسير على منهجية لارضاء المنظومة المتحكمة وليس لارضاء الشعب الباكستاني وهذه هي الاصعب في المعضلة لهذا البلد…..

  18. لقد خسر التصويت في البرلمان على حجب الثقة والمصداقية والشفافية بعد الأزمة السياسية التي استمرت اسابيع عدة…والمسلسل السياسي الباكستاني لازال مستمر….

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