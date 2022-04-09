زيارة غير معلنة ..جونسون في كييف لدعم سيادة أوكرانيا رغم الحرب !

2022-04-09 / 11:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وأعلن جونسون عن حزمة من المساعدات العسكرية والمالية، تعبيراً عن التضامن مع أوكرانيا.

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يزور كييف، السبت، تزويد أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيداً بأداء الجيش الأوكراني.

وقال جونسون إثر لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب بيان لمكتبه “بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، جرى إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتين”.

وتابع بيان داونينغ ستريت، أن جونسون أعلن مساعدات عسكرية تشمل 120 آلية مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن “لدعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحاسمة مع استمرار الهجوم الروسي غير المشروع”.

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