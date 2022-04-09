سفيرة الاتحاد الاوربي : يمكنكم ان تعوّلوا على الاتحاد الاوربي للعمل الى جانب المغرب

هبة بريس - الرباط

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريشيا لومبارت، عن سعادتها وافتخارها بتمثيل الاتحاد الاوربي بالمملكة، منوهة بالشراكة المميزة التي تجمع الطرفين على جميع المستويات .

وقالت لومبارت ، أن الاتحاد الاوربي والمغرب تجمعها علاقات غنية في مختلف الميادين ، مشيرة الى التقارب الذي يتجاوز ماهو جغرافي ويمتد إلى علاقات تجارية وسياسية واقتصادية وإنسانية، جعلت منه شريكا ذو مكانة متميزة ، قائلة :” يمكن للمغرب ان يعول على الاتحاد الاوربي ” .

وأضافت سفيرة الاتحاد الاوربي ان :” علاقات تجارية وسياسية واقتصادية وإنسانية، ستمكننا من بناء مستقبل أكثر طموحا لصالح جميع الأجيال المغربية والأوروبية” مؤكدة على انبهارها واعجابها بالتاريخ العريق للمغرب الممتدة جذوره ، وشعبه المضياف .

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