سفيرة الاتحاد الاوربي : يمكنكم ان تعوّلوا على الاتحاد الاوربي للعمل الى جانب المغرب
هبة بريس - الرباط
أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريشيا لومبارت، عن سعادتها وافتخارها بتمثيل الاتحاد الاوربي بالمملكة، منوهة بالشراكة المميزة التي تجمع الطرفين على جميع المستويات .
وقالت لومبارت ، أن الاتحاد الاوربي والمغرب تجمعها علاقات غنية في مختلف الميادين ، مشيرة الى التقارب الذي يتجاوز ماهو جغرافي ويمتد إلى علاقات تجارية وسياسية واقتصادية وإنسانية، جعلت منه شريكا ذو مكانة متميزة ، قائلة :” يمكن للمغرب ان يعول على الاتحاد الاوربي ” .
وأضافت سفيرة الاتحاد الاوربي ان :” علاقات تجارية وسياسية واقتصادية وإنسانية، ستمكننا من بناء مستقبل أكثر طموحا لصالح جميع الأجيال المغربية والأوروبية” مؤكدة على انبهارها واعجابها بالتاريخ العريق للمغرب الممتدة جذوره ، وشعبه المضياف .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0