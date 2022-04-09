الاتحاد الأوروبي: استهداف محطة قطارات أوكرانية جريمة حرب

2022-04-09 / 10:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ألقى الاتحاد الأوروبي باللائمة على روسيا في القصف الصاروخي، الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في محطة قطارات في كراماتورسك بأوكرانيا، واصفاً إياه بجريمة حرب

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم السبت (التاسع من نيسان/أبريل 2022): “لقد كان ذلك قصفاً وحشياً عشوائياً لمواطنين أبرياء بينهم الكثير من الأطفال، الذين كانوا يفرون وسط مخاوف من هجوم روسي آخر على منازلهم وبلادهم”.

وطالب الاتحاد الأوروبي “بمساءلة هؤلاء المسؤولين عن جريمة الحرب هذه. ويجب ألا تكون هناك حصانة من انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

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