ابراهيم غالي

البوليساريو المعزولة تعلن تعليق جميع اتصالاتها مع اسبانيا

2022-04-09 / 9:46 مساءً
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في اعتراف رسمي بالعزلة الدولية التي باتت تشهدها جبهة البوليساريو، قررت قيادة الرابوني تعليق جميع اتصالاتها باسبانيا ، وذلك بعد النكسة الدبلوماسية التي تلقتها الجبهة الانفصالية باعتراف حكومة سانشيز بواقعية وجدية المقترح المغربي الرامي الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا .

واعلنت الجبهة الانفصالية في “بيان الصدمة” انها تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنآى بنفسها عن ماقالت انه إستعمال القضية الصحراوية وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير حسب تعبيرها ..”

وفشلت جبهة البوليساريو في إيجاد الدعم الإقليمي، بالنظر إلى استمرارها في ترديد الخطاب نفسه الذي انتهت صلاحيته بنهاية الحرب الباردة، ما جعلها تتجرع الهزائم الدبلوماسية الواحدة تلو الاخرى .

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‫5 تعليقات

  4. اليوم اصبحت الجزاىر وصنيعتها مليشيات المرتزقة البوليساريو في عزلة تامة عن العالم بعد الاعتراف التاريخي لاسبانيا بسيادة المغرب على صحراىه وتاييد مبادرة الحكم الذاتي التي سبق ان تقدم بها المغرب لدى الامم المتحدة والتي لقيت تاييدا وترحيبا كبيرا من اغلب دول العالم انه نصر كبير للدبلوماسية المغربية الراقية التي جعلت من خصوم الوحدة الترابية للمغرب يعيشون انهيارا تاما وفشلا دريعا على المستوى السياسي والدبلوماسي

  5. سقط القناع البوليزاريو هو النظام العسكري البوخروبي الجزائري و لم تعد تنطلي الحيلة ولا الاكاديب الجزائرية على احد. الصحراء مغربية عبر التاريخ. فاليدهب النظام الإرهابي الجزائري اللقيط والمحتل للصحراء الشرقية المغربية والمستعمر للشعب القباءلي الي الجحيم وتحيا جمهورية القبائل الشقيقة وجمهورية الشعب الازوادي.

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