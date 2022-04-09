عمر سيلا

تعيين السينغالي عمر سيلا مدربا جديدا للمنتخب المغربي للكرة الشاطئية

2022-04-09 / 9:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، اليوم السبت، عن تعيين السينغالي عمر سيلا، مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية خلفا للاطار التقني مصطفى الحداوي.

وسيتولى السنغالي عمر سيلا تدريب المنتخب المغربي للكرة الشاطئية، خلفا لمصطفى الحداوي، الذي ظل على رأس العارضة الفنية للأسود لأزيد من 10 سنوات بدون أي إنجاز يذكر.

وسبق للربان الجديد للمنتخب المغربي تدريب منتخب السنغال منذ عام 2016 حيث حصل معه على عدة ألقاب من بينها بطولة كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات، وبلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم مرتين ونصف النهائي مرة واحدة.

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