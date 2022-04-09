بوركينا فاسو ..مقتل 16 شخصا بهجوم على موقع عسكري

هبة بريس - الاناضول

قُتل 12 جنديًا وأربعة مدنيين متطوعين وأصيب 21 عسكرياً في “هجوم إرهابي” في إقليم الوسط الشمالي ببوركينا فاسو.

وذكر بيان صادر عن جيش بوركينا فاسو، السبت، أن الوحدة العسكرية المتمركزة في منطقة سانماتينغا اسُتهدفت من قبل مجموعات إرهابية مسلحة.

وأضاف البيان أن 12 جنديا و4 مدنيين متطوعين في الجيش قتلوا وأصيب 21 جنديا في الهجوم.

وشهد الإقليم في 5 أبريل الجاري اختطاف راهبة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا .

وينفذ تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة بداعش هجمات في مالي المجاورة، هجمات متكررة في شمال وشرق بوركينا فاسو منذ عام 2015.

وبحسب معطيات حكومية في بوركينا فاسو، قُتل ألفي شخص، 600 منهم من قوات الأمن ، في الهجمات منذ 2015 إلى ديسمبر 2021.

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