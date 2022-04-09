الصورة من الارشيف - تعبيرية

بوركينا فاسو ..مقتل 16 شخصا بهجوم على موقع عسكري

2022-04-09 / 8:44 مساءً
0
هبة بريس - الاناضول

قُتل 12 جنديًا وأربعة مدنيين متطوعين وأصيب 21 عسكرياً في “هجوم إرهابي” في إقليم الوسط الشمالي ببوركينا فاسو.

وذكر بيان صادر عن جيش بوركينا فاسو، السبت، أن الوحدة العسكرية المتمركزة في منطقة سانماتينغا اسُتهدفت من قبل مجموعات إرهابية مسلحة.

وأضاف البيان أن 12 جنديا و4 مدنيين متطوعين في الجيش قتلوا وأصيب 21 جنديا في الهجوم.

وشهد الإقليم في 5 أبريل الجاري اختطاف راهبة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا .

وينفذ تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة بداعش هجمات في مالي المجاورة، هجمات متكررة في شمال وشرق بوركينا فاسو منذ عام 2015.

وبحسب معطيات حكومية في بوركينا فاسو، قُتل ألفي شخص، 600 منهم من قوات الأمن ، في الهجمات منذ 2015 إلى ديسمبر 2021.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الهند ..لصوص يسرقون جسرا حديديا يزن 500 طن والفرار به

الهند ..لصوص يسرقون جسرا حديديا يزن 500 طن والفرار…

2022-04-09 / 7:19 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: أزيد من 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: أزيد من 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا…

2022-04-09 / 6:30 مساءً
Photo of ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

2022-04-09 / 5:20 مساءً
Photo of بلدة جزائرية تمنع خروج الأطفال والقصر للشارع بعد أذان المغرب

بلدة جزائرية تمنع خروج الأطفال والقصر للشارع بعد أذان…

2022-04-09 / 3:40 مساءً
Photo of تقرير: روسيا تعيّن قائدا جديدا للحرب في اوكرانيا

تقرير: روسيا تعيّن قائدا جديدا للحرب في اوكرانيا

2022-04-09 / 3:15 مساءً
Photo of حرمان ويل سميث من حضور حفل جوائز “أوسكار” لمدة 10 سنوات

حرمان ويل سميث من حضور حفل جوائز “أوسكار” لمدة…

2022-04-09 / 12:15 مساءً
Photo of زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة…

2022-04-09 / 11:41 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى أوكرانيا

2022-04-09 / 10:59 صباحًا
Photo of السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذه السنة

السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذه…

2022-04-09 / 9:53 صباحًا
Photo of لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالسهلة

لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالسهلة

2022-04-08 / 3:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق