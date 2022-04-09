أثناء نقل الطفل يونس من هولندا الى تركيا

أرسلت مروحية لنقله من هولندا.. تركيا تستجيب لنداء أم مغربية وتجلب طفلا مغربيا للعلاج

2022-04-09 / 8:33 مساءً
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هبة بريس - متابعة

ارسلت وزارة الصحة التركية طائرة اسعاف الى هولندا لنقل طفل مغربي قصد العلاج بتركيا .

ونقلت طائرة إسعاف تركية الطفل المغربي “يونس” الذي يبلغ من العمر شهرين من هولندا إلى تركيا للعلاج بعدما أرسلت والدته نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني الطفل يونس ذو الاصل المغربي من مشاكل في التنفس ، حيث عجز الاطباء عن علاجه ، حيث قامت أم الطفل بنشر فيديو على مواقع التوصل وهي تناشد رئيس تركيا لإنقاذ طفلها ونقله لتركيا قصد العلاج .

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