ارتفاع الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك بـ 0.5 في المئة خلال فبراير 2022

2022-04-09 / 8:00 مساءً
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و م ع

سجل الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك بمدينة الداخلة، خلال شهر فبراير 2022، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن هذا الرقم بلغ مستوى 105.7 في فبراير الماضي في مقابل 105.2 خلال يناير 2022.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجل معدل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بنسبة 2.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث انتقل من 102.9 إلى 105.5.

يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.

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