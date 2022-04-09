في الصورة رئيس حكومة جزر الكناري

بعد سانشيز ..رئيس حكومة الكناري يعبر عن رغبته في زيارة المغرب

2022-04-09 / 7:46 مساءً
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عبر المتحدث باسم الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، خوليو بيريث، عن رغبة رئيس الحكومة، أنخيل فيكتور توريس، في القيام بزيارة رسمية إلى المغرب، وذلك بعد عودة العلاقات بين الرباط ومدريد الى طبيعتها .

وقال المسؤول الحكومي بجزر الكناري التابعة للتاج الاسباني ، في تصريحات صحفية ، ان زيارة رئيس حكومة الكناري للمغرب تبقى مسالة وقت غير ان الحديث عن توقيت للزيارة سابق لأوانه ، مشيدا في التصريحات ذاتها بدور المغرب الاقليمي.

وحول زيارة رئيس الحكومة للاسبانية بيدرو سانشيز للمغرب واستقياله من طرف الملك محمد السادس ، قال المسؤول بحكومة جزي الكناري ان “العلاقة الجيدة ستكون لها فوائد جيدة، في ما يخص المياه الإقليمية ومراقبة الهجرة غير النظامية وأوجه التعاون الأخرى.

ووصف فيكتور توريس، إعادة العلاقات بين إسبانيا مع المغرب بانها “شيئ جيد” سواء في المجالات الإنسانية أو الاقتصادية أو غيرها، مشيرا إلى أن جميع رؤساء جزر الكناري الذين سبقوه قالوا الشيء نفسه.

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