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شبكة حقوقية : أمراض مزمنة ناتجة عن التلوث البيئي باتت مقلقة جدا

2022-04-09 / 7:35 مساءً
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سلطت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الضوء على تزايد الامراض وللاوبئة المرتبطة بالتلوث البيئي معتبرة الوضع بالمقلق جدا .

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير لها ، ان مؤشرات متعلقة بتلوث الهواء والمياه ، تؤكد المسؤولية عن الإصابة بأمراض مزمنة، تستلزم من صناع القرار السياسي جعل حماية البيئة والرعاية الصحية أولوية في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية.

واضافت الهيئة الحقوقية انه رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته الوضعية الصحية بالمغرب في السنوات الأخيرة على مستوى تقديم الرعاية الصحية الأولية والعلاجات الاستشفائية الثالثية، إلا أنه لاتزال التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية في ولوج هذه الخدمات الصحية قائمة.

واردف التقرير ان الوضع الراهن يتطلب بناء نظام صحي عادل ومنصف وبيئة سليمة وتحسين المؤشرات والتأثير على المحددات الاجتماعية للصحة باعتبار أن نجاح مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

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