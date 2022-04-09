طنجة ..وزارة الصحة تنفي نقل معدات طبية من مستشفى محمد الخامس الى مركز طبي للقرب

هبة بريس - مكتب طنجة

خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،عن صمتها ازاء الأخبار راجت حول نقل معدات طبية من المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس إلى المركز الطبي للقرب بني مكادة.

ونفت ادارة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، في بيان توضيحي، ماتم تداوله موضحة أنه “على إثر الأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي مفادها أنه تم تنقيل معدات طبية من المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس إلى المركز الطبي للقرب بني مكادة، فإن إدارة المستشفى تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من أخبار ومغالطات مجانبة للصواب”.

واضاف المصدر ان “زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية وقفت على كل المعدات الطبية التي كانت قد سلمت لإدارة المركز الطبي للقرب بني مكادة منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم استكمال بعض المستلزمات الطبية عن طريق سندات الطلب”.

وأسترسل البلاغ “إدارة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه التلاعب بالمعلومات الزائفة التي الغرض منها التشويش وإثارة البلبلة، وتغليط الرأي العام”.

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