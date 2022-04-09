الصورة تعبيرية

الأمم المتحدة: أزيد من 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب

2022-04-09 / 6:30 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت الامم المتحدة ان أزيد من 4,4 ملايين لاجئ أوكراني غادروا بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي ، وفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكشفت المفوضية أن عدد اللاجئين الأوكرانيين وصل اليوم السبت إلى 4,441,663 لاجئا ، لافتة الى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 90 في المائة من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.

من جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حوالي 210 آلاف شخص غير أوكراني فروا من البلاد ويواجهون أحيانا صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأصلية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الهند ..لصوص يسرقون جسرا حديديا يزن 500 طن والفرار به

الهند ..لصوص يسرقون جسرا حديديا يزن 500 طن والفرار…

2022-04-09 / 7:19 مساءً
Photo of ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

2022-04-09 / 5:20 مساءً
Photo of بلدة جزائرية تمنع خروج الأطفال والقصر للشارع بعد أذان المغرب

بلدة جزائرية تمنع خروج الأطفال والقصر للشارع بعد أذان…

2022-04-09 / 3:40 مساءً
Photo of تقرير: روسيا تعيّن قائدا جديدا للحرب في اوكرانيا

تقرير: روسيا تعيّن قائدا جديدا للحرب في اوكرانيا

2022-04-09 / 3:15 مساءً
Photo of حرمان ويل سميث من حضور حفل جوائز “أوسكار” لمدة 10 سنوات

حرمان ويل سميث من حضور حفل جوائز “أوسكار” لمدة…

2022-04-09 / 12:15 مساءً
Photo of زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة…

2022-04-09 / 11:41 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى أوكرانيا

2022-04-09 / 10:59 صباحًا
Photo of السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذه السنة

السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذه…

2022-04-09 / 9:53 صباحًا
Photo of لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالسهلة

لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالسهلة

2022-04-08 / 3:57 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يتبنى رسميا الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يتبنى رسميا الحزمة الخامسة من العقوبات ضد…

2022-04-08 / 11:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق