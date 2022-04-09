الأمم المتحدة: أزيد من 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب

هبة بريس - وكالات

قالت الامم المتحدة ان أزيد من 4,4 ملايين لاجئ أوكراني غادروا بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي ، وفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكشفت المفوضية أن عدد اللاجئين الأوكرانيين وصل اليوم السبت إلى 4,441,663 لاجئا ، لافتة الى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 90 في المائة من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.

من جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حوالي 210 آلاف شخص غير أوكراني فروا من البلاد ويواجهون أحيانا صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأصلية .

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