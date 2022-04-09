طنجة..عشرينية تلقي بنفسها من الطابق الخامس قبل الافطار

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدمت سيدة في العشرينيات من العمر على رمي نفسها من الطابق الخامس لعمارة سكنية تتواجد بمجمع سكني بمنطقة المجاهدين بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد اقدمت الهالكة ، امس الجمعة ، على القاء نفسها من شرفة شقتها المتواجدة بالطابق الخامس لعمارة سكنية بالمجمع المذكور في ظروف لازالت غامضة الى حدود كتابة هذه الاسطر .

وقد ايداع جثة الهالكة التي فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، مستودع الاموات ، فيما تم فتح تحقيق من طرف عناصر الأمن.

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