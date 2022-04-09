إسبانيا وهولندا تفتحان بابا جديدا أمام الطلبة المغاربة الناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا

هبة بريس - متابعة

علها بشائر انفراج أفق جديد للطلبة المغاربة الناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا ، الذين اختارو إمكانية إتمام دراساتهم الجامعية داخل إحدى دول الاتحاد الأوربي، بعدما كادت تهدم أحلامهم كما هدمت الدبابات والصواريخ الروسية بنيان الجامعات التي كانوا يدرسون داخلها وكانت بمثابة حضن يلقنهم لبنات بناء مستقبلهم الذي رسموه ورديا، وجعلته الحرب رماديا بين الأنقاض.

بشائر الانفراج أتت من إسبانيا، التي بدأت بمنح الناجين من الحرب من غير الأوكرانيين، ومنهم الطلبة المغاربة، وثيقة رسمية مدتها سنة واحدة، تحمل رقما تسلسليا، تمكن حاملها من العمل داخل التراب الإسباني، وتخوله حق الإقامة كمرحلة ثانية، كما تضع أمامه إمكانية طرق أبواب الدراسة كمرحلة ثالثة.

يحيى حامل تلك البطاقة تحدث لهبة بريس قائلا”أخيرا أحس بانبعاث الأمل، وفتح بوابة جديدة للمستقبل، بعدما منحت هذه الوثيقة التي أعطتني الأمان القانوني والنفسي أيضا، عله يزيح بعضا من ركام الحرب الذي ظل جاثما على صدري ويقض مضجع نومي، وهدير الطائرات الحربية الذي لا يفارق آذاني، بعدما نقلنا من ملجئ ألكازا اتجاه مركز شرطة مدينة مورسيا، أجبنا على ثلاثة أسسلة تمحورت حول وضعنا النفسي وآثار الحرب، وأسباب بقائنا داخل التراب الإسباني، حيث أجبتهم أن هدفي ومطمحي إتمام دراستي الجامعية وتثبيت وضعي القانوني”.

السلطات الهولندية شأنها شأن نظيرتها الإسبانية نحت منحى إيجابيا اتجاه الطلبة الناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا مهما اختلفت جنسياتهم، واضعة شرط إثبات تواجدهم داخل التراب الأوكراني قبل الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مرفقا بختم شرطة الحدود، لتمكينهم من الحصول على وثيقة (BSN )أي رقم التعريف الوطني داخل الأراضي الهولندية المنخفضة، بعد بحث لاتتجاوز مدته أربع ساعات انتظار.

تلك الوثيقة، تخول لحاملها الحصول على سكن مجاني ممنوح من الدولة الهولندية، إضافة لمنحة مالية قيمتها ثلاثون أورو أسبوعيا، أي مائة وعشرون أورو شهريا، فيما تقدم لهم وجبات الإفطار والغذاء والعشاء مجانا، مرفقة بألبسة ومواد النظافة ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، كما تفتح لهم حسابا بنكيا تضخ فيه مبلغا قدره أربعمائة أورو شهريا وتتبع المستفيد إلى حين حصوله على وظيفة، حينها تقتطع السلطات المعنية نسبة خمسين في المائة من أجرته إلى غاية إتمام القرض المحسوب عليه.

كما فتحت السلطات الهولندية كذلك، حق إتمام الدراسة للطلبة الناجين من الحرب مهما اختلفت جنسياتهم من غير الأوكرانيين، بشرط أن يكونوا من الذين درسوا دراساتهم الجامعية باللغة الإنجليزية، لدى جامعتين اثنتين هما، لاهاي وأمستردام.

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