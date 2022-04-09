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المصادقة على اعضاء المكتب السياسي ..الاتحاد الاشتراكي يحدد تاريخ عقد دورة مجلسه الوطني

2022-04-09 / 5:54 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تاريخ عقد الدورة الأولى لمجلسه الوطني ،وذلك سعيا لاستكمال هيكلة المؤسسات والأجهزة الحزبية .

وأفاد بلاغ موجه لأعضاء المجلس الوطني للاجتماع يوم 24 أبريل 2022، عن بعد، أن جدول الأعمال سيتناول المصادقة على أربعة مقترحات تتعلق بلائحة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ثم لائحة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، ثم رئيس المجلس الوطني، فلائحة أعضاء المكتب السياسي.

وأضاف البلاغ ان الاشغال ستتم وفق ماتنص عليه مقتضيات الباب السادس من المقرر التنظيمي للمجلس الوطني للحزب .

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