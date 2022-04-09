ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن تاريخ استئناف الرحلات البحرية

هبة بريس - الرباط

كشفت السلطات المينائية بالجزيرة الخضراء الإسباني، عن موعد الاعلان عن تاريخ استئناف الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى المغرب.

وقال الميناء الإسباني في منشور على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إنه سيتم بعد غد الإثنين، الإعلان رسميا عن تاريخ استئناف الرحلات البحرية نحو الموانئ المغربية، حيث رجحت مصادر اعلامية اسبانية ان يتم اطلاق اولى الرحلات البحرية يوم الاربعاء المقبل كاقصى تقدير .

جدير بالذكر ان وزارة النقل واللوجستيك، كان قد دعت شركات النقل البحري العاملة ضمن خطوط الموانئ المغربية: طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الناظور، الحسيمة، إلى استئناف أنشتطها التجارية لرحلات المسافرين، مع احترام البروتوكل الصحي المتخذ في البلدين، وذلك حسب مراسلة وجهتها مديرية الملاحة البحرية بوزارة النقل واللوجستيك، إلى شركات النقل البحري العاملة ضمن خطوط الموانئ المغربية.

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