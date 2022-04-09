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مسلسل فتح الأندلس في “قلب العاصفة” ..والجدل يصل لقبة البرلمان .

2022-04-09 / 5:14 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أثارت الدراما التاريخية “فتح الأندلس” الذي تبثه القناة “الأولى” المغربية ، جدلا واسعا بعد مرور نحو أسبوع على بدء عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، وذلك على خلفية اتهامات “بتغيير الوقائع التاريخية “.

الجدل دفع بالكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى مطالبة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد،عبر سؤال كتابي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لـ”صون وتخليد تاريخ المغرب”.

واعتبرت الكتلة النيابية ان مسلسل “فتح الأندلس”،أثار انتقادات حول”تغيير الوقائع التاريخية”، معتبرة أن المسلسل الذي “اقتنته القناة الأولى من المال العام لا يولي أهمية للتراث المغربي، وللحقيقة التاريخية للبطل، كما لم يشارك فيه سوى ممثل مغربي واحد ولا يعطي تفاصيل عن شخصية طارق بن زياد الأمازيغي”.

وجاء في سؤال حزب الاتحاد الاشتراكي ان المسلسل”أُنتج خارج المغرب من دون مشاركة المغاربة في التأليف ومن دون استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات” لافتة الى انه “مليء بالمغالطات المعرفية، ويحمل في كثير من حلقاته تزويراً لكل ما تتفق عليه المصادر التاريخية الموثوقة”.

واعتبرت الكتلة النيابية للاحاد الاشتراكي ان”حدث فتح الأندلس حدث تاريخي بامتياز”، وإنه “تمّ عبر شمال المغرب وبجيوش شمال أفريقيا قوامها المغاربة بالأساس، وإن لغة طارق بن زياد وثقافته مغربية أمازيغية بامتداداتها الإقليمية هو وجنوده”، لافتة إلى أن “المسلسل يحجب كل هذا تقريباً، ويجعل المغرب الكبير مجرد طريق جغرافية لجيوش المشرق الأموية، والمغاربة مجرد كومبارس تحت قيادة شخصيات سورية، بينما التاريخ المدون عندنا كله عكس ذلك”.

وطالبت الكتلة النيابية بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بغية صون وتخليد تاريخ المغرب بعيداً عن جميع المغالطات والسرقة وتزوير الحقائق التاريخية والمجد المغربي في الأندلس”.

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