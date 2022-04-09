كورونا بالمغرب.. أزيد من 6.1 ملقح بالجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن 6 ملايين و179 ألفا و181 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليونا و268 ألفا و613 شخصا.

مقابل 24 مليونا و793 ألفا و811 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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