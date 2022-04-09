الصورة تعبيرية

الناظور .. السطو على محل لبيع المجوهرات يستنفر المصالح الأمنية

2022-04-09 / 2:05 مساءً
0
هبة بريس : وجدة

تعرض محل لبيع الحلي والمجوهرات فجر يوم السبت 09 أبريل الجاري بمدينة الناظور، لعملية سطو كبيرة حيث تمت سرقته بالكامل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن صاحب المحل المذكور تفاجأ عند ولوجه محله صباحا المتواجد بقيسارية الناظور باختفاء أعداد كبيرة من الحلي والمجوهرات، الأمر الذي جعله يدخل في حالة من الصدمة، الأمر الذي يحيل على أن عملية السطو كانت محكمة ومخططا لها بدقة من طرف شخص أو أكثر.

هذا، حلت المصالح الامنية للمعاينة وفتح تحقيق في الواقعة من أجل توقيف المتورط أو المتورطين في عملية السرقة التي خلفت خسائر مادية كبيرة لصاحبه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يستضيف وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المغرب يستضيف وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

2022-04-09 / 2:33 مساءً
Photo of وزارة الصحة تنفي نقل معدات طبية إلى المركز الطبي ببني مكادة

وزارة الصحة تنفي نقل معدات طبية إلى المركز الطبي…

2022-04-09 / 11:57 صباحًا
Photo of الداخلة.. حجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات الفاسدة

الداخلة.. حجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات…

2022-04-09 / 11:14 صباحًا
Photo of آيت الطالب: منكبون على إرساء نظام معلوماتي يعتمد على ملف المريض

آيت الطالب: منكبون على إرساء نظام معلوماتي يعتمد على…

2022-04-09 / 10:45 صباحًا
Photo of الاستماع لموظفين شهودا في ملف اختلالات تسيير جماعة صفرو السابق

الاستماع لموظفين شهودا في ملف اختلالات تسيير جماعة صفرو…

2022-04-09 / 10:17 صباحًا
Photo of هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-04-09 / 10:06 صباحًا
Photo of أمن شفشاون يوقف شخصين متورطين في إعداد المواد الكحولية وبيعها

أمن شفشاون يوقف شخصين متورطين في إعداد المواد الكحولية…

2022-04-09 / 9:25 صباحًا
Photo of طقس السبت .. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت .. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-04-09 / 7:00 صباحًا
Photo of جثت متحللة تستنفر درك طرفاية

جثت متحللة تستنفر درك طرفاية

2022-04-08 / 4:44 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تحقق مع وزير سابق في قضايا صفقات مشبوهة

الفرقة الوطنية تحقق مع وزير سابق في قضايا صفقات…

2022-04-08 / 4:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق