الناظور .. السطو على محل لبيع المجوهرات يستنفر المصالح الأمنية

هبة بريس : وجدة

تعرض محل لبيع الحلي والمجوهرات فجر يوم السبت 09 أبريل الجاري بمدينة الناظور، لعملية سطو كبيرة حيث تمت سرقته بالكامل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن صاحب المحل المذكور تفاجأ عند ولوجه محله صباحا المتواجد بقيسارية الناظور باختفاء أعداد كبيرة من الحلي والمجوهرات، الأمر الذي جعله يدخل في حالة من الصدمة، الأمر الذي يحيل على أن عملية السطو كانت محكمة ومخططا لها بدقة من طرف شخص أو أكثر.

هذا، حلت المصالح الامنية للمعاينة وفتح تحقيق في الواقعة من أجل توقيف المتورط أو المتورطين في عملية السرقة التي خلفت خسائر مادية كبيرة لصاحبه.

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