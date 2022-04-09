حرمان ويل سميث من حضور حفل جوائز “أوسكار” لمدة 10 سنوات

2022-04-09 / 12:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قرارا بمنع الممثل الأمريكي، ويل ‏سميث، من حضور حفل توزيع جوائز “أوسكار” لمدة 10 سنوات.‏

وصدر القرار بعد أقل من أسبوعين من صفع ويل سميث للممثل الكوميدي، كريس ورك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

وقالت الأكاديمية في بيان لها حصلت مجلة “فارايتي” الأمريكية على نسخة منه، إن “الهدف من حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 هو أن يصبح احتفالا بالعديد من الأفراد في مجتمعنا الذين قاموا بعمل رائع في العام الماضي، ومع ذلك فقد طغى على تلك اللحظات سلوك غير مقبول وضار من ويل سميث على خشبة المسرح”.

وتابع البيان أنه “خلال البث التلفزيوني لم نتعامل مع الموقف بشكل كاف، لهذا نحن آسفون، وكانت هذه فرصة لنا لنضرب مثالا يحتذى به لضيوفنا والمشاهدين وعائلة الأكاديمية حول العالم، وقد فشلنا ولم نكن مستعدين لما هو غير مسبوق”.

وأضافت الأكاديمية أن “مجلس المحافظين عقد اليوم اجتماعا لمناقشة أفضل السبل للرد على تصرفات ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبخلاف قبول استقالته من الأكاديمية، فقد قرر مجلس الإدارة عدم السماح له بحضور أي أحداث أو برامج خاصة بأكاديمية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 8 أبريل 2022، سواء بشخصه أو بصورة افتراضية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حفل جوائز الأكاديمية”.

وختمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بيانها قائلة: “نريد أن نعرب عن امتناننا العميق للممثل كريس روك للحفاظ على رباطة جأشه في ظل ظروف غير عادية، كما نود أن نشكر مضيفينا والمرشحين ومقدمي العروض والفائزين على اتزانهم أثناء البث التلفزيوني، ويعد هذا الإجراء الذي نتخذه اليوم استجابة لسلوك ويل سميث بمثابة خطوة نحو هدف أكبر يتمثل في حماية سلامة فناني الأداء والضيوف واستعادة الثقة في الأكاديمية”.

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