زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريح صحفي أنه لا يزال يعول على المفاوضات مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرت مساء الجمعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد: “اليوم، ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وكانت المفاوضات الروسية الأوكرانية انطلقت بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأفضت إلى اقتراحات سرعان ما تراجعت عنها كييف في وقت لاحق.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0