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زيلينسكي: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

2022-04-09 / 11:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريح صحفي أنه لا يزال يعول على المفاوضات مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرت مساء الجمعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد: “اليوم، ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وكانت المفاوضات الروسية الأوكرانية انطلقت بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأفضت إلى اقتراحات سرعان ما تراجعت عنها كييف في وقت لاحق.

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‫2 تعليقات

  1. عين العقل ،التفاوض على أساس الأجندة الواقعية التي وضعتها و تطرحها الدبلوماسية الروسية و عدم الدفع بالمرتزقة و تهريب الأسلحة عبر حدود أوكرانيا الغربية هو السبيل إلى الحل

  2. رئيس بليد مغفل، يرى في المفاوضات الان هو حل ،لكن بعد ان دمر كل البلد و هجر الساكنة واعاد الاقتصاد الى نقطة الصفر، قمة البلادة كان عليك ان تبدأ بالمفاوضات

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