*الصورة من عملية إتلاف المخدرات والممنوعات المحجوزة

الداخلة.. حجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات الفاسدة

2022-04-09 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس

قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بوادي الذهب، منذ بداية شهر مارس الجاري، بحجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ووفقا للمعطيات التي وفرها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، فقد نفذت اللجنة الإقليمية المختلطة 28 عملية مراقبة في الأسواق المحلية والمحلات التجارية بالداخلة، تم خلالها حجز ما مجموعه 4766 كلغ من هذه المنتجات التي همت، على الخصوص، مشتقات الحليب والزيوت.

وقامت لجان المراقبة بجولات استهدفت 501 نقطة بيع تجارية موزعة على جميع نقاط المراقبة بتراب الإقليم، حيث تم أخذ عينات من المواد التي يحتمل أن تكون غير صالحة للاستهلاك، بهدف عرضها على مختبرات التحاليل المختصة.

وجرى، في هذا الصدد، تحرير محاضر 28 مخالفة، توزعت بين عدم إشهار الأثمان (19 مخالفة)، وعدم الإدلاء بالفواتير (4 مخالفات)، وحيازة واستخدام أكياس بلاستيكية (5 مخالفات)، بالإضافة إلى 65 إنذارا.

وفي إطار التتبع اليومي لوضعية الأسواق المحلية ونقاط البيع والتوزيع المختلفة في إقليم وادي الذهب، كثفت اللجنة الإقليمية من عمليات المراقبة للتأكد من مطابقة أسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع، وتحسيس التجار بأهمية احترام شروط السلامة الصحية والتخزين وفقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.

وستتواصل عمليات المراقبة طيلة شهر رمضان المبارك، في مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.

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